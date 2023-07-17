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Otomobil dolandırıcılarına operasyon: 32 kişi gözaltında!

Otomobil dolandırıcılarına operasyon: 32 kişi gözaltında!

Araçlarını satmak isteyenleri sahte banka dekontuyla dolandırdığı öne sürülen Aydın merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

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Aydın Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık şüphelilerine yönelik 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütün elebaşı olduğu öne sürülen M.Y. ile örgüt yöneticisi oldukları öne sürülen Ü.Ü, H.G ve T.T'nin de aralarında olduğu 32 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ikiz ve sahte plakalar, banka dekontları, çek ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilere ait İstanbul ve Eskişehir'deki oto galeriler için ihtiyati tedbir kararı alındı.

Aracını satmak isteyenleri sahte banka dekontuyla hesaplarına para göndermiş gibi göstererek kandırdıkları ve noterde araç devir işlemi gerçekleştikten sonra iletişimi kestikleri öne sürülen zanlıların, bu yöntemle yaklaşık 150 kişiyi dolandırarak 35 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

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