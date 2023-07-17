İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 20 zanlı gözaltına alındı.

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çeşitli araçlarla korsan taşımacılık yaptıkları belirlenen 20 yabancı uyrukluyu takibe alan ekipler, zanlıların göçmen kaçakçılığının yoğun olarak yapıldığı illere sıklıkla gidip geldiğini tespit etti.

Organize biçimde hareket ederek düzensiz göçmenlerin sevk ve barınmalarını sağladıkları iddia edilen 20 zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere Tuzla'daki Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.