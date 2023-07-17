eMilli Takımı, Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti!

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFAe Nations Cup 2023'te mücadele eden eMilli Takım, son 16 turunda organizasyona veda etti.

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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkent Riyad'da gerçekleştirilen organizasyonda Portekiz, İspanya, Brezilya, Avustralya ve Singapur'un da yer aldığı C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselen milli takım, bu turda ev sahibi Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'a iki maç sonunda toplam skorlarda 2-1 mağlup olan eMilli Takım, organizasyonu tamamladı.

Dünya Kupası'nı ise finalde Hollanda'yı 3-2 mağlup eden Brezilya kazandı.