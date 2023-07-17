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eMilli Takımı, Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti!

eMilli Takımı, Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti!

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFAe Nations Cup 2023'te mücadele eden eMilli Takım, son 16 turunda organizasyona veda etti.

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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkent Riyad'da gerçekleştirilen organizasyonda Portekiz, İspanya, Brezilya, Avustralya ve Singapur'un da yer aldığı C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselen milli takım, bu turda ev sahibi Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'a iki maç sonunda toplam skorlarda 2-1 mağlup olan eMilli Takım, organizasyonu tamamladı.

Dünya Kupası'nı ise finalde Hollanda'yı 3-2 mağlup eden Brezilya kazandı.

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