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Hazine'den akaryakıt zammı açıklaması: Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülkeyiz

Hazine'den akaryakıt zammı açıklaması: Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülkeyiz

Tek kalemde litresi 6 lira artan benzin ve motorin zammı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı, yazılık bir açıklama yaptı. Bakanlığın zam gerekçelerinden biri, deprem nedeni yapılacak harcamalara kaynak yaratma. Bir diğer zam gerekçesi ise, “2016’dan bu yana vergi artışı olmadı” şeklinde ifade edildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıtta ÖTV artışının sebeplerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan açıklamasında, ÖTV'nin iki sebeple artırıldığı belirtilerek, "Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir” denildi.

Bakanlığın bir diğer ‘zam’ gerekçesi ise “İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir” şeklinde savunuldu.

‘Akaryakıttan alınan ÖTV payı düştü’

Bakanlık açıklamasının devamında “Bunun sonucunda, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin; 2016 yılında GSYH içindeki payı yüzde 4,58 iken 2022 yılında yüzde 2,80'e, vergi gelirleri içindeki payı ise 2016 yılında yüzde 26,23 iken 2022 yılında yüzde17,84'e düşmüştür. Söz konusu ürünlerden en çok tüketilen benzin, motorin ve LPG'de, KDV dahil satış fiyatındaki vergilerin oranı yüzde 50'lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen 38,5 seviyesinde kalmıştır" denildi.

'Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke' savunması

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarlarının; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL olduğu kaydedilerek, şöyle denildi:

"Diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır. Artışlar, 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altındadır. Yapılan artışa rağmen ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumundadır. Sınır komşumuz Yunanistan'da benzin 2,057 dolar, motorin 1,861 dolar iken vergi artışları sonrası ülkemizde benzin 1,303 dolar, motorin ise 1,239 dolardır."

Yunanistan'da benzinin litresi 2 dolar Türkiye'de 1,3 dolar

Açıklamada ayrıca, Avrupa ülkelerindeki benzin ve motorin fiyatlarına da yer verildi.

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