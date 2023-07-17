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Kocaeli’de genç adam parkta ölü bulundu!

Kocaeli’de genç adam parkta ölü bulundu!

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde 25 yaşındaki genç adam, parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu.

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Olay, Osman Yıldız Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı içinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp toplayan vatandaş hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince şahsın hayatını kaybettiği tespit edilidi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemelerde, şahsın C.B. (25) olduğu belirlendi. Öte yandan C.B.'nin silahla başından vurulduğu öğrenildi. Genç adamın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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