BIST 6.438
DOLAR 26,28
EURO 29,46
ALTIN 1.644,90
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de düğün salonunda facia! Duvar yıkıldı, iki çocuk altında kaldı: Biri öldü, diğeri ise...

İzmir'de düğün salonunda facia! Duvar yıkıldı, iki çocuk altında kaldı: Biri öldü, diğeri ise...

İZMİR’in Torbalı ilçesinde düğün salonunda bulunan duvarın yıkılması sonucu 2 çocuk duvarın altında kaldı. 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Paşa Caddesi'ndeki bir kır düğün salonunda, "süs amaçlı" yapıldığı öğrenilen duvar, düğün sırasında Deniz Çelebi (9) ve Eğmen Gürbüz (7) adlı iki çocuğun üzerine devrildi.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince duvarın altında kalan çocuklardan 9 yaşındaki Deniz Çelebi’nin hayatını kaybettiği, Eğmen Gürbüz’ün ise durumunun ağır olduğu belirlendi. Ağır yaralı durumdaki Gürbüz, ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Deniz Çelebi’nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da korkunç olay! Sulama göletine giren 3 küçük çocuk boğuldu
İstanbul'da korkunç olay! Sulama göletine giren 3 küçük çocuk boğuldu
Bakan Yerlikaya duyurdu: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Van'da iki aile dehşet saçtı! Silahlı kavgada 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
Van'da iki aile dehşet saçtı! Silahlı kavgada 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
Dusan Tadic resmen Fenerbahçe'de! İşte dev transferin maliyeti...
Dusan Tadic resmen Fenerbahçe'de! İşte dev transferin maliyeti...
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1169 mahalle yabancı kaydına kapatıldı!
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1169 mahalle yabancı kaydına kapatıldı!
Putin imzaladı... Rusya'dan 2 büyük şirkete yaptırım: Hisselerine el konuldu!
Putin imzaladı... Rusya'dan 2 büyük şirkete yaptırım: Hisselerine el konuldu!
ABD'den Ukrayna açıklaması: NATO, ABD ve Rusya savaşa girer!
ABD'den Ukrayna açıklaması: NATO, ABD ve Rusya savaşa girer!
Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu kampa katıldı
Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu kampa katıldı
Yüzde 224 zam iddiaları ortalığı karıştırmıştı... Doğalgaza zammı geldi? EPDK'dan flaş açıklama...
Yüzde 224 zam iddiaları ortalığı karıştırmıştı... Doğalgaza zammı geldi? EPDK'dan flaş açıklama...
Mısır'da can pazarı! 8 katlı bina çöktü: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
Mısır'da can pazarı! 8 katlı bina çöktü: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
İzmir açıklarında geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Dolmuş beklerken kafasına saman balyası düşen kadın öldü
Dolmuş beklerken kafasına saman balyası düşen kadın öldü