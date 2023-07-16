BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu kampa katıldı

Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu kampa katıldı

Galatasaray'ın yeni transferi milli futbolcu Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılıların Avusturya kampına katıldı.

Abone ol

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Brentford'dan transfer ettiği milli futbolcu Halil Dervişoğlu, dün İstanbul'a gelerek resmi imzayı atmıştı. Halil bugün de Galatasaray'ın Avusturya'nın Graz şehrine Bad Waltersdorf kasabasındaki kampına katıldı. 23 yaşındaki futbolcu otelde takımdan ayrı bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yüzde 224 zam iddiaları ortalığı karıştırmıştı... Doğalgaza zammı geldi?
Yüzde 224 zam iddiaları ortalığı karıştırmıştı... Doğalgaza zammı geldi?
Mısır'da can pazarı! 8 katlı bina çöktü: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
Mısır'da can pazarı! 8 katlı bina çöktü: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
İzmir açıklarında geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Dolmuş beklerken kafasına saman balyası düşen kadın öldü
Dolmuş beklerken kafasına saman balyası düşen kadın öldü
Hatay’da büyük orman yangını! Orman yangını evlere sıçradı, bahçeyi temizlerken ormanı yaktı
Hatay’da büyük orman yangını! Orman yangını evlere sıçradı, bahçeyi temizlerken ormanı yaktı
Mehmet Şimşek'in bakanlığı benzin ve motorin zammını savundu! 2 nedenle zam yapılmış
Mehmet Şimşek'in bakanlığı benzin ve motorin zammını savundu! 2 nedenle zam yapılmış
5 liralık benzin zammına Cumhur İttifakı ortakları da isyan etti! 'Faturayı vatandaşa kesmeyin'
5 liralık benzin zammına Cumhur İttifakı ortakları da isyan etti! 'Faturayı vatandaşa kesmeyin'
Sıcak nedeniyle bu saatlerde dışarıda çalışmak yasaklandı
Sıcak nedeniyle bu saatlerde dışarıda çalışmak yasaklandı
Çanakkale Assos-Troya tünellerinde araç yangını!
Çanakkale Assos-Troya tünellerinde araç yangını!
Tekirdağ'da bir Tayvan vatandaşı Müslüman oldu!
Tekirdağ'da bir Tayvan vatandaşı Müslüman oldu!
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır!
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır!
İbrahim Tatlıses'ten hayranlarına albüm müjdesi!
İbrahim Tatlıses'ten hayranlarına albüm müjdesi!