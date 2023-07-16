5 liralık benzin zammına Cumhur İttifakı ortakları da isyan etti! 'Faturayı vatandaşa kesmeyin'

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, benzin ve motorine 6 TL, LPG'ye ise 4 TL ÖTV zammı yapılmasına tepki göstererek, "Kabul edilebilir ve hakkaniyetli bir düzenleme olmamıştır" dedi. Yeniden Refah partisi lideri Fatih Erbakan da "Bütçe açığı vergi zamlarıyla kapatılamaz" dedi. Memur Sen ise zamlardan sonra yeni zam istedi.

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Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı gelen fahiş ÖTV zammına her kesimden tepki gelirken, Cumhur İttifakı ortakları da 5 liralık zamma itiraz etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. 6 liralık artış gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. İstanbul'da benzinin litresi 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi.



Cumhur İttifakı'nın üyelerinden olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bu zam kararına tepki gösterdi. Destici, "Ekonominin şöför mahallinde oturanlar kolaycılığa kaçarak, çözümü dolaylı vergilerde bulup faturayı dar gelirli ve üretici ile yüksek gelirlinin sırtına aynı oranda yüklememelidir" deyip ekledi: "Bu doğru ve hakça değildir. Ayrıca bugüne dek yapılan tüm iyileştirmeleri de değersiz kılmaktadır. Zamlarla ya da kemer sıkarak ekonomiyi düzeltmek, bütçe açıklarını kapatmak sıradan ekonomi yöneticilerinin de yapabileceği şeylerdir."

Artık kabul edilemez noktaya geldi

Cumhur İttifakı ortaklarından YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan da tepkisini yazılı açıklamayla gösterdi. "Dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlar artık vatandaşlarımızı ezen ve kabul edilemez noktalara gelmiştir" diyen Erbakan şöyle devam etti:

Asgari ücret ve memur zammı eriyip bitti

"Asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılan zamlar bu yapılan yüksek oranlı vergi artışları ve enflasyon neticesinde eriyip gitmiş, ceplerdeki yangını söndürememiştir."

Bütçe açığının faturasını vatandaşa kesmeyin

"Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir. Bunun yerine kamuda tasarruf tedbirleri ivedilikle alınmalı ve güçlü bir şekilde uygulanmalıdır. kamuda israf bitirilmelidir."

Memur Sen: Toplu görüşme öncesi halledin

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, benzin zamlarıyla alım gücünü düşüreceğini belirtti. Kamu işvereninin enflasyon beklentisini güncellemesi gerektiğini söyleyen Yalçın, toplu sözleşme masasına bu artışları dikkate alarak gelinmesi gerektiğini belirtti. Yalçın, Twitter’da yazdığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dün gece akaryakıt fiyatları yaklaşık yüzde 25 artırıldı. Akaryakıt fiyatlarında yapılan bu artışlar bugünden itibaren bütün gider kalemlerine fazlasıyla yansıtılacaktır. Fiyatlar artacak, enflasyon yükselerek sabit gelirlilerin, emeklilerin alım gücü daha da düşecektir.

Kamu işvereni enflasyon beklentisi ve hedefi rakamlarını güncellemelidir. 7. Dönem Toplu Sözleşme masasına bu artışları dikkate alarak; adil, alım gücünü yükseltecek ve beklentilerimizi karşılayacak tekliflerle gelmelidir.”