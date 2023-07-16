'Misvak' benzin zammına isyan etti, Özgür Demirtaş taşı gediğine koydu! Temmuz enflasyonu çıldıracak

Ekonomiyle ilgili eleştiri getirenleri yaptığı capslerle tiye alan Yeni Şafak grubunun Misvak'ı, benzin ve motorine gelen zamma "Tamam aşkın gözü kördür de ama bu ne kardeşim?" diye isyan etti. O paylaşımı alıntılayan Özgür Demirtaş, "N’oldu? Buyrun kuru soğanınızı yiyin…" notu düştü. Demirtaş, benzin ve motorine 5, LPG'ye 4 TL zam gelmesinin ardından Temmuz ayı enflasyonunun rekor kıracağını yazdı.

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Cumhurbakanı kararıyla benzin ve motorine 5 lira, LPG'ye de 4 lira zam geldi. Benzin 34 lirayı aşarken, motorin 32lirayı, LPG de 16 lirayı aştı. Ekonomi konusunda eleştiri getirenleri yaptığı capslele tie alan Yeni Şafak grubuna bağlı Misvak, zamlara isyan etti.

Misvak: Tamam aşkın gözü kör de!

Misvak'ın Twitter hesabından "Tamam aşkın gözü kördür de ama bu ne kardeşim?" notuyla zamlı akaryakıt tabelasını paylaştı. Misvak'ın sık sık hedef aldığı isimlerden Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Misvak'ın paylaşımını alıntılayarak, "Ülkenin gidişatı konusunda UYARANLARI hedef gösteriyordunuz. N’oldu? Buyrun kuru soğanınızı yiyin…" dedi.

Bedelini gün gelir çatır çatır ödermişsin

Benzin ve motorine gelen zamlarla ilgili değerlendirmeler yapan finans uzmanı Özgür Demirtaş, "Neymiş? Popülizm uğruna faizleri enflasyon altına indirip aylarca orada tutarsan: Bedelini gün gelir çatır çatır ödermişsin… N’oldu?" değerlendirmesi yaptı.

Enflasyon TÜİK bile açıklasa yakacak

Benzin zamları sonrası Temmuz ayı enflasyon rakamlarının rekor kıracağını belirten Özgür Demirtaş, "Temmuz ayı enflasyonu TUiK tarafından açıklansa bile REKOR olacak. Enflasyon acısı herkesi yakacak. Milyon kez uyardım. YILLARCA uyardım. Bunların olacağını söyledim. Ama dinleyen olmadı… " ifadelerini kullandı.