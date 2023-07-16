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Kocaeli'de 138 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!

Kocaeli'de 138 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!

KOCAELİ'de yakalanan 138 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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Ülke genelinde sürdürülen düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında güvenlik güçlerince Kocaeli ve bölge illerinde yakalanıp Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 138 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Sınır dışı işlemi için Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirilen düzensiz göçmenler, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirildikten sonra Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi.

Kocaeli'den yılbaşından bu yana charter seferiyle sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 2 bin 668'e, 2017'den bu yana ise 18 bin 95'e ulaştı.

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