BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eskişehir'de su kesintisi yapılan deredeki balıklar telef oldu!

Eskişehir'de su kesintisi yapılan deredeki balıklar telef oldu!

ESKİŞEHİR’de suyu kesildiği iddia edilen derede yaşayan onlarca balık telef oldu.

Abone ol

İddialara göre, kentin birçok noktasından geçen Sarısu Deresi’ne gelen su kesildi. Şehrin merkezi konumlarından da geçen derede, kesinti sebebiyle su seviyesi düştü. Derede yaşayan onlarca balık, su seviyesinin düşük olmasına bağlı olarak telef oldu. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar tepki gösterdi.

Geçtiğimiz yıllarda da kesinti sebebiyle su derinliğinin düşmesiyle birçok balığın telef olduğu iddia edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in "kaçakçılık" suçundan yargılandığı davada karar
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in "kaçakçılık" suçundan yargılandığı davada karar
Bodrum'a üç gemi ile 941 yabancı turist geldi!
Bodrum'a üç gemi ile 941 yabancı turist geldi!
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam etti
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam etti
Okan Buruk'tan Icardi'nin durumu hakkında açıklama
Okan Buruk'tan Icardi'nin durumu hakkında açıklama
TRT'nin senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto" başladı
TRT'nin senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto" başladı
Vali açıkladı 4 kişi kayboldu! Helikopter de bölgeye gönderildi
Vali açıkladı 4 kişi kayboldu! Helikopter de bölgeye gönderildi
DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!
DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!
Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Hatay’da korkutan orman yangını! Birkaç eve sıçradı, havadan ve karadan müdahale ediliyor
Hatay’da korkutan orman yangını! Birkaç eve sıçradı, havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bir anda gözden kaybolmuştu! Acı haber bugün geldi
Bir anda gözden kaybolmuştu! Acı haber bugün geldi
Ünlü oyuncu Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari Cilo'da buzul kırıldı, 4 kişi oluşan çukura düştü!
Hakkari Cilo'da buzul kırıldı, 4 kişi oluşan çukura düştü!