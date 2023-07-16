Eskişehir'de su kesintisi yapılan deredeki balıklar telef oldu!

ESKİŞEHİR’de suyu kesildiği iddia edilen derede yaşayan onlarca balık telef oldu.

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İddialara göre, kentin birçok noktasından geçen Sarısu Deresi’ne gelen su kesildi. Şehrin merkezi konumlarından da geçen derede, kesinti sebebiyle su seviyesi düştü. Derede yaşayan onlarca balık, su seviyesinin düşük olmasına bağlı olarak telef oldu. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar tepki gösterdi.

Geçtiğimiz yıllarda da kesinti sebebiyle su derinliğinin düşmesiyle birçok balığın telef olduğu iddia edilmişti.