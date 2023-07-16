BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hakkari Cilo'da buzul kırıldı, 4 kişi oluşan çukura düştü!

Hakkari Cilo'da buzul kırıldı, 4 kişi oluşan çukura düştü!

HAKKARİ’deki Cilo Dağı’nda yer alan buzulların üzerinde yürüyen 4 kişilik bir grup, buzulların kırılması sonucu oluşan çukura düştü.

Abone ol

Olay, bugün öğle saatlerinde Cilo Dağı’ndaki buzul bölgesinde meydana geldi. Rehber eşliğinde çıktıkları Cilo’da buzulların üzerinde yürümeye başlayan Gülay Avcu, Mehmet Aydın, Hakime Koç ve Kemal Avcu, buzulun kırılmasıyla oluşan çukura düştüler. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ihbarın kendilerine ulaştığını ve helikopterle buzul bölgesinde olduklarını söyledi. Akbıyık, “Olayın yaşandığı bölgeyi havadan inceliyoruz. Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekiplerimiz bölgede” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırklareli'nden deprem bölgesine 5 ton kavurma!
Kırklareli'nden deprem bölgesine 5 ton kavurma!
Şırnak'ta 3’üncü kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Şırnak'ta 3’üncü kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Manavgat'ta orman yangını çıktı! İhmal iddiası ifadeleri alınacak
Manavgat'ta orman yangını çıktı! İhmal iddiası ifadeleri alınacak
Klimayla gelen gizli tehlike: Yüz felci
Klimayla gelen gizli tehlike: Yüz felci
Kastamonu'da yedikleri mantardan zehirlenen çift hastanelik oldu!
Kastamonu'da yedikleri mantardan zehirlenen çift hastanelik oldu!
Ekmeğin arasına saklamışlar! Elindeki poşeti gizlemeye çalışınca...
Ekmeğin arasına saklamışlar! Elindeki poşeti gizlemeye çalışınca...
Aileyle yenilen yemekler Alzheimer'dan koruyor!
Aileyle yenilen yemekler Alzheimer'dan koruyor!
Atletizmde İsmail Nezir Avrupa Şampiyonu oldu!
Atletizmde İsmail Nezir Avrupa Şampiyonu oldu!
Giresun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı!
Giresun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı!
Fenerbahçe'de yeni transfer Sebastian Szymanski takımla ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de yeni transfer Sebastian Szymanski takımla ilk antrenmanına çıktı
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den zam tepkisi: Eski maaşları da yemeye başladılar...
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den zam tepkisi: Eski maaşları da yemeye başladılar...
Irak Başbakanı Sudani, Şam’da Esed ile görüştü!
Irak Başbakanı Sudani, Şam’da Esed ile görüştü!