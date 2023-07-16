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Atletizmde İsmail Nezir Avrupa Şampiyonu oldu!

Atletizmde İsmail Nezir Avrupa Şampiyonu oldu!

Avrupa U23 Şampiyonası'nda 400 metre engelli kategorisinde İsmail Nezir 49.19'luk derecesiyle Avrupa Şampiyonu, Berke Akçam 49.48'lik derecesiyle Avrupa ikincisi oldu.

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Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Finlandiya'nın Espoo kentinde gerçekleştirilen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli kategorisinde ilk 2 sırayı milli sporcular aldı.

Final yarışında İsmail Nezir 49.19'luk derecesiyle ilk sırada yer alarak Avrupa şampiyonu oldu. Berke Akçam ise 49.48'lik derecesiyle bitişi ikinci sırada geçerek gümüş madalya elde etti.

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