Atletizmde İsmail Nezir Avrupa Şampiyonu oldu!

Avrupa U23 Şampiyonası'nda 400 metre engelli kategorisinde İsmail Nezir 49.19'luk derecesiyle Avrupa Şampiyonu, Berke Akçam 49.48'lik derecesiyle Avrupa ikincisi oldu.

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Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Finlandiya'nın Espoo kentinde gerçekleştirilen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli kategorisinde ilk 2 sırayı milli sporcular aldı.

Final yarışında İsmail Nezir 49.19'luk derecesiyle ilk sırada yer alarak Avrupa şampiyonu oldu. Berke Akçam ise 49.48'lik derecesiyle bitişi ikinci sırada geçerek gümüş madalya elde etti.