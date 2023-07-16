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Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası, başladı!

Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası, başladı!

Yıldızlar Türkiye taekwondo Şampiyonası, Bursa'da gerçekleştiriliyor.

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TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi. Programda, şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yaptığı konuşmada, taekwondo camiasının 15 Temmuz'da da olduğu gibi demokrasi mücadelesinde her zaman ön saflarda olacağını kaydetti. Tören, şehitler için okunan dualarla sona erdi.

İlk gün müsabakalarında kürsüye çıkan sporcular şunlar:

Erkekler 148 kategorisi:

1- Utku Kap (Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü)

2- Osman Nuri Esad Ersan (Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü)

3- Tuğra Hacıfazlıoğlu (Serkan Tok Gençlik ve Spor Kulübü)

4- Arda Eker (Kartal Taekwondo Spor Derneği)


Erkekler 152 kategorisi:

1- Muhammed Taha Yıldız (Gaziosmanpaşa Erdoğan Taekwondo Spor Kulübü)

2- Miraç Çağrı Güngör (İnegöl Alptuğ Gençlik Spor Kulübü)

3- Mustafa Çelik (Gaziantep Belediye Spor Kulübü)

4- Naci Özbabacan (Leopar Spor Kulübü)

Kadınlar 144 kategorisi:

1- Ebru Sevilay Abut (Küçükçekmece Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü)

2- Efsa Yüce (Amasya Gençlik ve Spor Kulübü)

3- Hatice Nisa Kır (Mert Asya Spor Kulübü)

4- Ecrin Sevim (Ayvalık Spor Kulübü)

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