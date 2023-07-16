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Akaryakıtla birlikte doğal gaza da zam geldi! Doğal gazda ÖTV tutarı artırıldı

Akaryakıtla birlikte doğal gaza da zam geldi! Doğal gazda ÖTV tutarı artırıldı

ÖTV tutarları, benzinde ve motorinde 5 lira, LPG'de 4 lira artış olarak belirlenirken Vergi Uzmanı Ozan Bingöl konutlarda kullanılan doğal gazda da ÖTV'nin üç katına çıkarıldığını söyledi.

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Doğal gaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında artışa gidildi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğal gazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.

Doğal gazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.

"Moralinizi bozmak istemem ama..."

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, doğal gazdaki KDV oranının geçtiğimiz günlerde yüzde 20 olduğunu hatırlattı. Bingöl paylaşımında şunları kaydetti:

"Değerli arkadaşlar daha fazla moralinizi bozmak istemem ama konutlarda kullanılan doğalgazda da ÖTV üç katına çıkarılmıştır.Sm3’te 0,0230 TL olan ÖTV bugünkü karar ile 0,0747 TL’ye yükseltilmiştir! Ayrıca geçtiğimiz günlerde doğalgazdaki KDV oranı da %20 olmuştu.”

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