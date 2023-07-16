Emekliye yüzde 25 zam yapıldı zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Kök maaş hesaplama detayları
Torba Yasa Meclis'ten geçti. Emeklilere yüzde 25 zam yapılacak. Emekliye yapılacak zamlar kök maaştan olacak. Ayrıca yüzde 4 ek ödeme eklenecek. Emekliler yeni maaşlarını nasıl hesaplayacak? Zamlı maaşların yatacağı tarih de belli oldu.
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren Torba Yasa TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli detaylar aktardı:
Yasanın bu ay yürürlüğe girmesiyle birlikte memurlar ayın 15'inde yeni zamlı maaşlarını alacaklar. SSK emeklileri Temmuz ayının 17'si ile 25'i arasında, Bağkur emeklileri ise 25'i ile 28'i arasında yeni zamlı maaşlarını alacaklar. Memur emeklileri maaşlarını bayramdan önce almışlardı. O yüzden memur emeklilerinin oluşan zam farkları bu ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvim ile yatırılacak.
Eğer emeklinin kök aylık tutarı ile bunun yüzde 4'ü oranındaki ek ödemesinin toplamı 7 bin 500 liranın altındaysa, her ay parası 7 bin 500 liraya tamamlanarak yatırılıyor.
Böylece tüm emeklilere 7.500 TL'ye tamamlanmak üzere seyyanen artış yapılıyor.
Örneğin kök maaşı 6 bin lira olan bir emekliye 1.500 TL ek ödeme yapılarak hesabına 7.500 TL yatırılıyor. Şimdi bu gün değişiklik olmadığı takdirde emeklilere yapılacak yüzde 25'lik artış da bu kök maaşlara uygulanacak.
Taban maaş da artmaz ise yine 7.500 TL'ye tamamlanarak emeklilere seyyanen ödeme yapılması uygulaması devam edecek.