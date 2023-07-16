Emekliye yüzde 25 zam yapıldı zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Kök maaş hesaplama detayları

Örneğin kök maaşı 6 bin lira olan bir emekliye 1.500 TL ek ödeme yapılarak hesabına 7.500 TL yatırılıyor. Şimdi bu gün değişiklik olmadığı takdirde emeklilere yapılacak yüzde 25'lik artış da bu kök maaşlara uygulanacak.

Taban maaş da artmaz ise yine 7.500 TL'ye tamamlanarak emeklilere seyyanen ödeme yapılması uygulaması devam edecek.