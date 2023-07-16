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ABD Hazine Bakanı Yellen, Hindistan'ı vazgeçilmez ortak olarak gördüklerini söyledi

ABD Hazine Bakanı Yellen, Hindistan'ı vazgeçilmez ortak olarak gördüklerini söyledi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkesinin Hindistan'ı "vazgeçilmez ortak" olarak gördüğünü belirtti.

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Indianexpress'in haberine göre, geçen haftaki Çin ziyaretinden sonra rotayı Hindistan'a çeviren Yellen, G20 Hazine-Maliye Bakanları toplantısına katılmak için Gujarat eyaletine gitti.

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yellen, tedarik zincirlerini yakın ilişkide olduğu ülkeler üzerinden kurgulamak olarak tanımlanan "dost ülkelerden tedarik" (friendly-shoring) politikası kapsamında ABD'nin Hindistan'ı "vazgeçilmez ortak" olarak gördüğünü söyledi.

Özel sektörün "dost ülkelerden tedarik" politikasında önemli rol oynadığını belirten Yellen, Hindistan'ı "ABD'ye üretim ve ihracat yapan bir yer olarak gören" şirketlerin yatırımlarının arttığına dikkati çekti.

Yellen, "ABD, Hindistan’ın en büyük ihracat pazarı ve geçen yıl ikili ticaretimiz tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve bunun daha da büyüdüğünü görmek istiyoruz." dedi.

Hazine Bakanı Yellen ayrıca, Rusya’nın Ukrayna Savaşı nedeniyle maruz kaldığı uluslararası yaptırımları delmesini engellemeye yönelik mücadelenin, bu yılın "temel hedeflerinden birini" teşkil ettiğini vurguladı.

Çin'e geçen hafta yaptığı ziyareti "daha güçlü ve üretken iletişim kanallarının sağlanması ve ilişkilerin daha sağlam temellere oturtulması" için bir adım olarak gördüğünü dile getiren Yellen, dünyanın iki büyük ekonomisi olarak Çin ve ABD’nin ortak endişeleri konusunda işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Yellen'ın, Hindistan'ın ardından Vietnam'a ziyaret yapması bekleniyor.

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