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Bingöl'de baraj kapakları açılınca, pikniğe gidenler mahsur kaldı!

Bingöl'de baraj kapakları açılınca, pikniğe gidenler mahsur kaldı!

BİNGÖL’de Murat Nehri kıyısında piknik yapmayan giden ve baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su seviyesinden dolayı mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

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Merkeze bağlı Kumgeçit Köyü mevki Murat Nehri kıyısında 6 vatandaş piknik yapmaya gitti. Vatandaşlar 3’ü nehrin karşı tarafına geçtiği sırada, baraj kapaklarının açılmasıyla nehirdeki su seviyesi yükseldi.

Söz konusu bölgede mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için AFAD ekiplerine haber verildi. Bölgeye giden AFAD ekipler, arama-kurtarma botu ile mahsur kalan vatandaşları kısa sürede kurtardı.

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