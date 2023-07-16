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Sivas'ta otomobil ağaca çarptı: 1 bebek öldü, 3 kişi ağır yaralı!

Sivas'ta otomobil ağaca çarptı: 1 bebek öldü, 3 kişi ağır yaralı!

SİVAS'ta otomobilin ağaca çarptığı kazada araçta bulunan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybederken, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında tek taraflı olarak meydana geldi. Halk arasında 'ölüm yolu' olarak bilinen yolda, Pınarbaşı'ndan Gürün istikametine giden askeri personel Sururi Pak idaresindeki 80 PB 883 plakalı Ford marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol dışında bulunan ağaca çarptı.

Çarpışma sonucunda araçta bulunan Yusuf Ali Pak (1) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı aileden sürücü Sururi Pak (30), eşi Sevilay Pak (27), oğlu Salih Osman Pak (2) ağır yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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