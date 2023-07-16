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İnternetten ürün almak isteyenleri 40 milyon TL dolandırdılar!

İnternetten ürün almak isteyenleri 40 milyon TL dolandırdılar!

İstanbul'da jandarma ekipleri, internet sitesi üzerinden alışveriş yapan vatandaşları aylık yaklaşık 40 milyon TL dolandıran suç örgütü üyelerini yakaladı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; internet üzerinden ürün almak isteyen vatandaşları kurmuş oldukları www.baysallaravm.com.tr isimli alışveriş sitesi vasıtasıyla dolandırdığı tespit edilen 3 kişiyi belirledi.

Şüphelilerin kurmuş oldukları sahte alışveriş sitesi üzerinden verilen siparişleri vatandaşlara göndermeyerek kolay ve yüksek kazanç elde ettikleri, hesap hareketlerinde yapılan incelemede günlük yaklaşık 2 milyon, aylık yaklaşık 40 milyon TL para hareketi olduğu belirlendi.

Şebeke üyesi olan M.S.B., A.C. ve C.S. tespit edilerek, düzenlenen operasyonla çok sayıda suç unsuru ile birlikte yakalandı. Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işlediği tespit edilen 2’si kadın toplam 3 şüpheli M.S.B., A.C. ve C.S., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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