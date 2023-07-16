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Ahmet Davutoğlu'ndan zam tepkisi: Yazıklar olsun...

Ahmet Davutoğlu'ndan zam tepkisi: Yazıklar olsun...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, akaryakıt ürünlerine getirilen ÖTV zammına tepki gösterdi.

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Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı.

Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,8899 lira olacak. Motorinin litresi üzerinden 7,0559 lira, LPG üzerinden de 5,7780 lira ÖTV alınacak.

ÖTV zammına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tepki gösterdi.  Davutoğlu "Bu asil milletin kahramanlık destanı yazdığı günün gecesinde salalar okunurken iktidarın milletimize reva gördüğü bu zam kabul edilemez, yazıklar olsun." dedi.

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