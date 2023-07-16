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Menzil haberlerinde neler oluyor? Ahmet Hakan, Menzil haberlerindeki temel sorunları yazdı

Menzil haberlerinde neler oluyor? Ahmet Hakan, Menzil haberlerindeki temel sorunları yazdı

Menzil Şeyhi'nin ölümünün ardından medyanın en önemli gündem maddelerinden biri de Menzil tarikatındaki bölünme, tövbelerin iptali, şeyhlik yarışı gibi konular oldu. Hürriyet gazetesi Yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Menzil haberleriyle ilgili eleştiri getirdi...

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından yapılan haberlere tepki gösterdiği bugünkü yazısında “temel sorunlardan” birinin “anlamaya çalışmak yerine önyargıları doğrulatmaya çalışmak” olduğunu ifade etti.

Şeyh Abdülbaki Erol’un ölümünün ardından tövbelerin ve zikirlerin iptal edildiği, tümünün yenilenmesi gerektiği belirtilmişti. Sosyal medyada söz konusu "tövbe ve zikir" iptaliyle ilgili" çok sayıda paylaşım yapıldı.

"Tövbeler iptal edildi" demek ne demek?

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, temel sorunlar arasında ayrıca “tövbe yetkisi nedir, bilmemek ve bilmek istememek; ‘tövbeler iptal’ meselesini dalga malzemesi olarak kullanmak” maddelerini de sıraladı. Hakan’ın “Menzil haberlerindeki temel sorunlara dair” sıraladıkları şöyle:

- En temel, en basit kavramlara bile aşina olmamak.

- Üç dakika literatür taraması yapmaya bile tenezzül etmemek.

- “Tövbe yetkisi” nedir, bilmemek ve bilmek istememek.

- “Tövbeler iptal” meselesini dalga malzemesi olarak kullanmak.

- Konunun uzmanlarıyla konuşmaya gerek duymamak.

- Eleştiriyi doğru bilgi üzerine kurma ihtiyacı hissetmemek.

- İlk defa gördüğü, tanıdığı bir dünya üzerine büyük sözler söylemek.

- Anlamaya çalışmak yerine önyargıları doğrulatmaya çalışmak.

- Eleştirilecek esas konuları ıskalayıp lüzumsuz detaylara dalmak.

- Menzil üzerinden büyük büyük genellemeler yapmak.

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