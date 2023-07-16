Belediye Başkanı 15 Temmuz etkinliğinde kürsüde kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
ERZURUM'un Hınıs İlçesi Belediye Başkanı Erdoğan Eren, 15 Temmuz etkinliğinde kürsüden yurttaşlara seslenirken kalp krizi geçirdi. Eren askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Erzurum'un Hınıs ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçe meydanında düzenlenen etkinlikte kürsüde konuşma yapan Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, aniden fenalaşarak kafasını mermere çarptı.
Askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen ve sağlık ekiplerince meydanda ilk müdahalesi yapılan Eren, askeri helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.