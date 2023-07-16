BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  SPOR

Fenerbahçe gece yarısı Ajax'ın yıldızı Dusan Tadic'i İstanbul'a getirdi! İşte Tadic'in alacağı para

Fenerbahçe gece yarısı Ajax'ın yıldızı Dusan Tadic'i İstanbul'a getirdi! İşte Tadic'in alacağı para

Fenerbahçe gece yarısı yıldız transferi operasyonu yaptı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Sırp futbolcu Dusan Tadic'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu ve yıldız kanat sürpriz şekilde sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. 

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Sırp futbolcu Dusan Tadic'i gece yarısı operasyonuyla İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe Futbol AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da (KAP) yer alan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Dusan Tadic’in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir.” denildi.

13 gol atıp 21 gol pası verdi

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında Tadic’in uçaktaki fotoğrafı paylaşılarak, “Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor.” ifadesi kullanıldı.

Son olarak Ajax’ta forma giyen ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon 13 gol atıp, 21 gol pası verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Akaryakıta görülmemiş zam! Benzin, motorine 5'er TL, LPG'ye 4 TL zam geldi! Benzin 36 lira oldu
Akaryakıta görülmemiş zam! Benzin, motorine 5'er TL, LPG'ye 4 TL zam geldi! Benzin 36 lira oldu
Süleyman Özışık'tan muhteşem 15 Temmuz açıklamaları
Süleyman Özışık'tan muhteşem 15 Temmuz açıklamaları
Resmi Gazete'de yayımlandı! Akaryakıtta ÖTV tutarı arttı!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Akaryakıtta ÖTV tutarı arttı!
Fenerbahçe'den TFF'ye destek! Galatasaray'dan tepki var
Fenerbahçe'den TFF'ye destek! Galatasaray'dan tepki var
MHK'de yeni dönem: Ahmet İbanoğlu başkan oldu
MHK'de yeni dönem: Ahmet İbanoğlu başkan oldu
Hulusi Akar, 15 Temmuz gecesi yaşanan korku dolu anları ilk kez anlattı
Hulusi Akar, 15 Temmuz gecesi yaşanan korku dolu anları ilk kez anlattı
Hande Fırat, 15 Temmuz gecesini ve yaşadıklarını tekrar anlattı
Hande Fırat, 15 Temmuz gecesini ve yaşadıklarını tekrar anlattı
Inter Miami, Lionel Messi'yi transfer ettiğini duyurdu
Inter Miami, Lionel Messi'yi transfer ettiğini duyurdu
Zekai Aksakallı 15 Temmuz gecesi Ömer Halisdemir ile yaşadıklarını anlattı
Zekai Aksakallı 15 Temmuz gecesi Ömer Halisdemir ile yaşadıklarını anlattı
Bjelica'dan, taraftarın merak ettiği soruya cevap
Bjelica'dan, taraftarın merak ettiği soruya cevap
Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Galatasaray Csakvar takımını 4-2'lik skorla mağlup etti
Galatasaray Csakvar takımını 4-2'lik skorla mağlup etti