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Galatasaray Csakvar takımını 4-2'lik skorla mağlup etti

Galatasaray Csakvar takımını 4-2'lik skorla mağlup etti

Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Macaristan'ın Csakvar takımını 4-2'lik skorla mağlup etti.

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Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Macaristan'ın Csakvar takımıyla karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan sarı-kırmızılılar, henüz 3. dakikada Morutan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, Csakvar 47. dakikada Nandor ile beraberliği yakaladı.

Galatasaray, 51. dakikada Kaan Ayhan'la yeniden öne geçti. 56 ve 59. dakikalarda sahneye Nicolo Zaniolo sahneye çıktı.

Csakvar maçın sonlarına doğru farkı ikiye indirdi.

Karşılaşma Galatasaray'ın 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

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