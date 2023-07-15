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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit olan kahramanlarımızın aileleriyle buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit olan kahramanlarımızın aileleriyle buluştu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) silahlı kalkışmasına geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper ederek milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin, "15 Temmuz direnişi"nin üzerinden 7 yıl geçti.

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İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda şehit olan 51 şehidin anısına 'Cennet Vatan' belgeseli hazırlamıştı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 15 temmuz kalkışmasının yıldönümünde Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda şehit olan kahramanlarımızın aileleriyle bir araya geldi. İşte Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı;

Türkiye Yüzyılı’nın kahramanlar

''Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığımızda aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, Gazilikle şereflenen vatan evlatlarımız ve kahraman Emniyet mensuplarımızla birlikteyiz. #15Temmuz gecesi ellerinde şanlı bayraklarımızla yüz binlerce koca yürek meydanlara koştu O gece burada 51 kahramanımız şehit oldu. ONLARIN HER BİRİ, Milli İradenin, Demokrasinin, Milletin, Vatanın, TÜRKİYE YÜZYILI’NIN KAHRAMANLARIYDI! Asla unutulmayacaklar…''

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