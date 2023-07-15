BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu açıkladı

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu açıkladı

Galatasaray, Beşiktaş ile transfer yarışına girdiği Halil Dervişoğlu transferi için kulübü Brentford ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Abone ol

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford FC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Halil Dervişoğlu kimdir?

Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşta yeteneğiyle fark yaratan Halil Dervişoğlu, 10 yaşında Sparta Rotterdam akademisine katıldı. 2017-2018 sezonunda profesyonel kariyerine başlayan Halil Dervişoğlu, küme düşme play-off mücadelesi sırasında ilk kez takımın kadrosuna girmeyi başardı. 3 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan Halil Dervişoğlu, 2019-2020 sezonunda 7 maça çıktı. Sonrasında Twente'ye kiralandı. 10 maç Twente'nin formasını giyen Halil, gol ve asist üretemedi. 1 Ocak 2021 tarihinde sözleşmesi feshedildi.

25 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray'a kiralanan Halil Dervişoğlu, yeteneğiyle Galatasaraylı taraftarların dikkatini çekmeyi başardı. İlerleyen dönemde son vuruşlardaki eksikliği nedeniyle Galatasaraylı taraftarlardan tepki görmeye başlayan Halil Dervişoğlu, 1 Eylül 2021 tarihinde bu sefer satın alma opsiyonu ile Galatasaray'a kiralandı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Halil Dervişoğlu, 2022-2023 sezonunda Burnley'e kiralandı. Milli futbolcunun Burnley ile kiralık sözleşmesi sona erdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş'ın hazırlık maçı yarıda kaldı! Futbolcular apar topar sahayı terk etti
Beşiktaş'ın hazırlık maçı yarıda kaldı! Futbolcular apar topar sahayı terk etti
Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz'un kilit noktalarından TÜRKSAT Gölbaşı Kampüsü'nü ziyaret etti
Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz'un kilit noktalarından TÜRKSAT Gölbaşı Kampüsü'nü ziyaret etti
15 Temmuz şehitleri Ayasofya'da dualarla anıldı
15 Temmuz şehitleri Ayasofya'da dualarla anıldı
Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi ağır yaralandı!
Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi ağır yaralandı!
Kocaeli'de düzenlenen 3. Uluslararası Judo Şampiyonası sona erdi
Kocaeli'de düzenlenen 3. Uluslararası Judo Şampiyonası sona erdi
Son dakika! Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Rodrigo Becao transferini duyurdu
Son dakika! Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Rodrigo Becao transferini duyurdu
Şanlıurfa’da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı
Şanlıurfa’da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı
8. Uluslararası Edirne Maratonu yarın koşulacak
8. Uluslararası Edirne Maratonu yarın koşulacak
Antalya'da bir kişi bankta ölü bulundu!
Antalya'da bir kişi bankta ölü bulundu!
Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışları sürüyor
Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışları sürüyor
Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ikinci olarak kariyerinin 100. podyumuna ulaştı
Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ikinci olarak kariyerinin 100. podyumuna ulaştı