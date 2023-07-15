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Şanlıurfa’da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı

Şanlıurfa’da U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Seyit Hışırlı U11-U13 grekoromen Türkiye Güreş şampiyonası 50 ilden 850 sporcunun katılımı ile Şanlıurfa'da başladı.

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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlen Seyit Hışırlı U11-U13 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Valiliğinin ev sahipliğinde 11 Nisan spor salonunda start aldı.

850 sporcunun minderde kıyasıya mücadele verdiği grekoromen güreş şampiyonasında dereceye girenler milli takım seçmelerine hak kazanacak. Şampiyonanın açılış törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Şeref Eroğlu katıldı. Minik sporcular minderde kıyasıya mücadele etti.

Güreş şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Şampiyonanın Şanlıurfa’da yapılmasından dolayı mutlu olduk. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporcularımızın yanında yer aldı. Eskiden güreşçilere pehlivan denilirdi. Bizim özümüzde hepiniz birer pehlivansınız. Biz bu pehlivanların hayatlarını okuyarak büyüdük” şeklinde konuştu.

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