BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  SPOR

Trabzonspor'un Slovenya kampı devam ediyor

Trabzonspor'un Slovenya kampı devam ediyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'daki hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Abone ol

Macaristan'ın MOL Fehervar takımıyla bu akşam hazırlık maçında karşı karşıya gelecek bordo-mavililer, sabah da bir antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez katılmadı.

Antrenman yaklaşık 1 saat sürerken bordo-mavili oyuncular, hücum organizasyonları üzerinde durdu. Son bölümde teknik direktör Bjelica, genç oyuncuları özel çalıştırdı.

Genç kaleci Kağan'a Kahn benzetmesi

Teknik direktör Bjelica, genç oyuncuların şut çalışması sırasında 20 yaşındaki Kağan Moradaoğlu için Alman eski kaleci Oliver Kahn benzetmesi yaptı.

Zaman zaman kaleye şut çeken Bjelica, başarılı kurtarışları sonrasında genç file bekçisine "Oliver Kahn" diye seslendi.

3. karşılaşma yarın

Trabzonspor, yarın da Slovenya kampındaki 3. hazırlık karşılaşmasını oynayacak.

Bordo-mavililer, yarın TSİ 12.30'da Slovenya ekiplerinden Slovenya temsilcisi Celje ile Lübliyana'da karşı karşıya geldikten sonra kampın ilk bölümünü tamamlamış olacak.

Karadeniz ekibinde oyuncular, 3 gün izin yaptıktan sonra tekrar Slovenya'da toplanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Toyota çevreci modelleriyle Avrupa satışlarını artırdı!
Toyota çevreci modelleriyle Avrupa satışlarını artırdı!
Fenerbahçe 1-0 kazandı golü Edin Dzeko attı
Fenerbahçe 1-0 kazandı golü Edin Dzeko attı
Denizli Devlet Hastanesi'nde gaz patlaması! 1 kişi hayatını kaybetti!
Denizli Devlet Hastanesi'nde gaz patlaması! 1 kişi hayatını kaybetti!
West Ham'dan ayrılan Declan Rice, Arsenal’e imzayı attı!
West Ham'dan ayrılan Declan Rice, Arsenal’e imzayı attı!
2023-2024 üniversite harç ücretleri kaç para olacak?
2023-2024 üniversite harç ücretleri kaç para olacak?
Antalya'da 5 yıldızlı otelin inşaatında yangın çıktı!
Antalya'da 5 yıldızlı otelin inşaatında yangın çıktı!
Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı! Çok sert açıklama: "Huzur cellatlarının sonu her daim hüsran olacaktı"
Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı! Çok sert açıklama: "Huzur cellatlarının sonu her daim hüsran olacaktı"
Bakan Ali Yerlikaya'dan 15 Temmuz açıklaması: İkinci kurtuluş zaferimiz olarak tarihe geçmiştir
Bakan Ali Yerlikaya'dan 15 Temmuz açıklaması: İkinci kurtuluş zaferimiz olarak tarihe geçmiştir
Hindistan Başbakanı Birleşik Arap Emirlikleri'nde!
Hindistan Başbakanı Birleşik Arap Emirlikleri'nde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı!
YKS sonuçları açıklanıyor ÖSYM AİS YKS sonuç ekranı açıklanıyor
YKS sonuçları açıklanıyor ÖSYM AİS YKS sonuç ekranı açıklanıyor
Evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? Yeni evleneceklere faizsiz kredi fırsatı
Evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? Yeni evleneceklere faizsiz kredi fırsatı