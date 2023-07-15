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Denizli Devlet Hastanesi'nde gaz patlaması! 1 kişi hayatını kaybetti!

Denizli Devlet Hastanesi'nde gaz patlaması! 1 kişi hayatını kaybetti!

DENİZLİ Devlet Hastanesi'nde klima tamiri esnasında meydana gelen gaz patlamasında ağır yaralanan teknik servis personeli Hakan Dursun hayatını kaybetti.

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Denizli Devlet Hastanesi'nde teknik servis personeli olarak görev yapan 43 yaşındaki Hakan Dursun, klima tamiri esnasında meydana gelen gaz patlamasında ağır yaralandı. Dursun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Güney ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli Devlet Hastanesi'nde teknik servis personeli 43 yaşındaki Hakan Dursun, ilçe hastanesine klima tamiri için görevlendirildi. Dursun, klima tamiri yaptığı sırada beklenmedik bir şekilde gaz sıkışması ve ardından patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle ağır yaralanan Dursun, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dursun’u sağlık ekipleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine alındı. Ancak, doktorların ve sağlık ekibinin çabalarına rağmen Dursun hayatını kaybetti. Hakan Dursun'un ani ölümü ailesi, yakınları ve meslektaşları tarafından derin üzüntüye sebep oldu.

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