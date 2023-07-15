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Osmaniye’deki orman yangını büyüdü, müdahale sürüyor!

Osmaniye’deki orman yangını büyüdü, müdahale sürüyor!

OSMANİYE'nin SUMBAS ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgârın etkisiyle büyüdü. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Orman yangını ilçeye bağlı Gaffarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarında çıktı. Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevre sakinlerinin haber vermesiyle bölgeye 70 personel, 9 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve helikopter sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Mahalle sakinleri yangını korkulu gözlerle uzaktan izlerken, bazı vatandaşlar ise ellerinde su şişeleriyle destek verdi.

Yangının çıktığı noktayı gösteren vatandaşlar, rüzgarın etkisi ile büyüdüğünü ve Akçadam bölgesine doğru yöneldiğini söyledi.

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