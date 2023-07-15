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Nevşehir merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu: 7 kişi tutuklandı!

Nevşehir merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu: 7 kişi tutuklandı!

NEVŞEHİR merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.

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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Uzun süren fiziki ve teknik takip sonucu Nevşehir merkezli Manisa, Niğde, Konya, Gaziantep ve Ankara’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ilse serbest bırakıldı.

1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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