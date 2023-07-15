Adıyaman'da PKK'ya erzak ve malzeme sağlayan 2 kişi tutuklandı!

ADIYAMAN'da PKK/KCK terör örgütü mensuplarına erzak ve lojistik malzeme sağlayan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda Tunceli kırsal alanında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü mensupları ile görüştükleri, erzak ve lojistik malzeme sağladıkları, örgütsel talimatlar doğrultusunda milislik faaliyet yürüttükleri değerlendirilen İ.K., Y.K., H.B., İ.Ş. gözaltına alındı.

Şahıslar Tunceli kırsalında faaliyet gösteren ve yapılan operasyonda öldürülen Şevger (K) Zeynal Küçük ve birçok terörist ile bağlantıları tespit edilen şahıslardan Y.K. ve İ.Ş. isimli şahıslar çıkarıldıkları adlı makamlar tarafından tutuklandı. H.B. ve İ.K. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.