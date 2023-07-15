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AFAD, hasta, yaşlı ve engelli depremzedelerin başvurularını evlerinde alıyor!

AFAD, hasta, yaşlı ve engelli depremzedelerin başvurularını evlerinde alıyor!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen hasta, yaşlı ve engellilerin başvurularını evlerinde alıyor.

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AFAD'dan yapılan açıklamada, afet bölgesinde hak sahipliği sürecinin devam ettiği belirtildi.

Başvuru ofisleri ve e-Devlet'ten başvuru yapamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, tüm talep ve ihtiyaçların yerinde alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız." ifadelerine yer verildi.

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