AFAD, hasta, yaşlı ve engelli depremzedelerin başvurularını evlerinde alıyor!

DGS geç başvuru ekranı 2023: DGS geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Sosyal medyada al-sat videolarıyla gündem olan fenomen konuştu: Bana 2 ay verin araba piyasasını düşüreyim

Aşure günü ne zaman, hangi gün? Aşure ayı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?