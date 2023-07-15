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Osmaniye'de orman yangını çıktı!

Osmaniye'de orman yangını çıktı!

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi sınırlarına orman yangını çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor.

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gafarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 6 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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