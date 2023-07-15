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İran ile Pakistan savunma ve güvenlik alanında işbirliğini görüştü!

İran ile Pakistan savunma ve güvenlik alanında işbirliğini görüştü!

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, savunma ve güvenlik alanında işbirliği konularını ele aldı.

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İran devlet televizyonuna göre Bakıri, askeri bir heyetle başkent Tahran'ı ziyaret eden Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki askeri yetkilinin eğitim, ortak savunma ve güvenlik ilişkilerinin artırılmasını değerlendirdikleri belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Bakıri ayrıca Tahran ve İslamabad arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

İran'ı ziyaret eden Munir'in, Tahran'da üst düzey İranlı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

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