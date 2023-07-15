Konya'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

KONYA’da motosikletiyle iş yerine giden 13 yaşındaki sürücü, aynı yönde seyreden kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Elmacı Mahallesi Karaman Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkezden Çumra istikametine giden henüz sürücüsü belirlenemeyen 42 LD 718 plakalı kamyon aynı yönde iş yerine doğru seyreden 13 yaşındaki Talha Çınaklı’nın kullandığı motosiklete çarptı.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede devrilen motosikletten yere savrulan Talha Çınaklı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan kamyonu ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.