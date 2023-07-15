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Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Yıldız futbolu ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Yıldız futbolu ile anlaşma sağlandı

Galatasaray, Beşiktaş'ın imza için anlaştığı Halil Dervişoğlu transferi için araya girdi ve milli oyuncu ile anlaştı.

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Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hamleleri sürerken; Halil Dervişoğlu'nun imzasında flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Halil Dervişoğlu transferi için araya girdi ve milli oyuncu ile anlaşma sağladı. Bu anlaşmanın ardından Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray, takımda daha önce de forma giyen Halil Dervişoğlu'nun transferini kısa sürede açıklamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş: Halil'e ulaşamıyoruz

Sercan Dikme'ye konuşan Beşiktaşlı yöneticiler ise, "Anlaşmaya vardığımız Halil Dervişoğlu'na dün geceden beri ulaşamıyoruz." sözlerini sarf etti.

Uçak biletini Beşiktaş kulübüne aldırdı! 

Sports Digital'in haberine göre, Halil Dervişoğlu, Beşiktaş ile anlaştıktan sonra, İstanbul için uçak biletlerini siyah-beyazlı kulübe aldırdı.

Dün geceden beri telefonlara çıkmayan Halil Dervişoğlu ve Babası Muzaffer Dervişoğlu, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Halil Dervişoğlu, resmi imza ve sağlık kontrolü için kısa süre içinde Hollanda’dan İstanbul’a gelecek.

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