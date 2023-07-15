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Eczaneler bugün açık mı? 15 Temmuz'da eczaneler kaça kadar açık?

Eczaneler bugün açık mı? 15 Temmuz'da eczaneler kaça kadar açık?

"15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün eczaneler açık mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi tatil olması sebebiyle birçok yer hizmet vermiyor. Peki, 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün eczaneler açık mı? .

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle bazı detaylar merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün eczaneler açık mı?
"15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün eczaneler açık mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi tatil olması sebebiyle birçok yer hizmet vermiyor. Peki, 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün eczaneler açık mı?


Resmi tatillerde kapalı olan yerler 

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.

Eczaneler bugün açık mı?

Eczaneler resmi tatillerde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle çalışmaktadır. 15 Temmuz'da da nöbetçi eczaneler açık olacak.

15 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı?

15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle hastaneler ve sağlık ocakları çalışmıyor. Hastanelerin acil bölümleri ise hasta kabulüne devam edecekler.

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