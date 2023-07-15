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Ömer Çelik'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Türkiye yolundan döndürülemez

Ömer Çelik'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Türkiye yolundan döndürülemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Milletimize ve devletimize saldıran FETÖ ile her zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye yolundan döndürülemez” dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz Darbe girişimin 7’nci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik, “Devletimizi ele geçirmeye, ülkemizi işgal etmeye, milli iradeyi gasp etmeye çalışan terör örgütüne karşı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen milli mücadelenin ve direnişin yıldönümündeyiz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Dünyanın en karanlık terör örgütlerinden olan FETÖ, asker üniforması giymiş teröristler eliyle ülkemizin tüm değerlerine saldırdı. Ülkemizin tüm değerlerine karşı düşmanlığın her türlüsü bu teröristler tarafından sergilendi.

Türkiye yolundan döndürülemez

Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan liderliği ile devletimizin vatansever mensupları ve milletimizin kahraman evlatları tam bir adanmışlıkla bu terör örgütünü durdurdu. Ve büyük milletimiz tüm dünyaya bir kere daha milli iradeye sahip çıkma konusunda nasıl cesur ve kararlı olduğunu gösterdi. Milletimiz bir kere daha ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesinin ülkemizin sarsılmaz temeli olduğunu ilan etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, ülkemizi ve değerlerini koruma konusunda bedeli ne olursa olsun kararlı olduğumuzun mührüdür. Milletimize ve devletimize saldıran FETÖ ile her zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye yolundan döndürülemez. Millet yenilmez” ifadelerini kullandı.

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