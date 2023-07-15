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Bugün otobüsler ücretsiz mi, 15 Temmuz'da İETT, metrobüs ve vapurlar bedava mı?

Bugün otobüsler ücretsiz mi, 15 Temmuz'da İETT, metrobüs ve vapurlar bedava mı?

Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi. Arama motorlarında ise 15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi 2023? 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak? soruları gündeme geldi.

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15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi 2023? 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak? merak ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Yurtta Sulh Konseyi adıyla örgütlenen bir grup asker, 15 Temmuz 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükûmeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu. Türkiye için önemli günler arasında yer alan 15 Temmuz'da toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi 2023? 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz mi?

Demokrasi ve Millî Birlik Günü olan 15 Temmuz'da toplu taşımalar ücretsiz olacak.

15 Temmuz resmi tatil mi? 

Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.

15 Temmuz neden kutlanır? 

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Yurtta Sulh Konseyi adıyla örgütlenen bir grup asker, 15 Temmuz 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükûmeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı. Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan en az 248 kişi (180 sivil, 62 polis, 6 asker) hayatını kaybetti.

Anma gününün adı ilk önce Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü olarak kabul edilmişdaha sonra Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak değiştirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27. Muhtarlar Toplantısı'nda: "15 Temmuz artık 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' olarak dün Millî Güvenlik Kurulu toplantımızda hükûmete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak tatil edilecektir." ifadesini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım ise 11 Ekim 2016'da yasa teklifi hazırlanarak milletvekillerinin imzasına sunulduğunu açıkladı. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

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