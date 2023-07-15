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Ali Babacan'dan yeni hamle! Kılıçdaroğlu'ndan talepte bulunacak

Ali Babacan'dan yeni hamle! Kılıçdaroğlu'ndan talepte bulunacak

DEVA Partisi son zamanlarda grup kurmak için 3 milletvekili olan Demokrat Parti ile görüşmelere başladı. Kulislerde konuşulanlara göre Babacan, kalan 2 vekil için CHP'nin kapısını çalacak.

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DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi, seçime CHP listelerinden girmiş, aday gösterilen 39 isim milletvekili olmuştu.

Gelecek ve Saadet Partisi grup kurarken DEVA bu iki partiye katılmadı.

Sandık sonrası tartışma sürerken Ali Babacan'ın yeni bir hamle yapacağı kulislerden sızdı. DEVA Partisi'nin 15 milletvekili var. Grup kurmak için 20 milletvekili gerekiyor. Babacan, 3 milletvekili olan DP ile görüşmelere başladı. Kalan iki vekil için de CHP'nin kapısını çalacak.

"Bizim kimseye borcumuz yok"

Babacan, seçim sonrası "Bizim kimseye borcumuz yok, anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var" çıkışı ile CHP'ye göndermede bulunmuştu.

Show Haber'in haberine göre şimdi gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararına çevrildi.

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