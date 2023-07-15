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Benzin fiyatlarına zam geldi artış bugünden itibaren geçerli oldu

Benzin fiyatlarına zam geldi artış bugünden itibaren geçerli oldu

Benzin fiyatlarına 1 lira 32 kuruş zam geldi. Artış gece yarısı pompaya yansıdı.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geldi.

Önceki gün de motorin fiyatında 1 lira 7 kuruş artışa gidilmişti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26,37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 28,01 liradan satılıyor. 

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