BIST 6.438
DOLAR 26,18
EURO 29,40
ALTIN 1.648,14
HABER /  DÜNYA

Avustralya'da siber saldırıda kamuya ait hassas bilgiler ifşa oldu

Avustralya'da siber saldırıda kamuya ait hassas bilgiler ifşa oldu

Avustralya'da bazı eyaletler, devlete ait hassas bilgilerin Rus hacker grubu ALPHV/Blackcat tarafından çalınarak internette yayımlandığını doğruladı.

Abone ol

Avustralya'nın Victoria eyaletinin bilgi güvenliğinden sorumlu yetkilisi David Cullen, yaptığı açıklamada, ALPHV/Blackcat isimli hacker grubunun Avustralya'da faaliyet gösteren ticari hukuk firması "HWL Ebsworth"ün veri tabanına düzenlediği siber saldırının ardından elde ettiği verileri "dark web"te yayımladığını onayladı.

Cullen, yayımlanan verilerin kamu kurumlarına ait hassas bilgileri de içerdiğini açıkladı.

Konuyu son derece ciddiye aldıklarını ifade eden Cullen, olay hakkında İngiliz Milletler Topluluğu ile de ortak çalıştıklarını vurguladı.

"Olaydan etkilenenler en kısa sürede bilgilendirilecek"

Cullen, hükümetin bilgi teknolojileri sistemlerinde doğrudan bir ihlalinin olmadığını belirterek, başka hangi verilerin yayınlandığını araştırdıklarını kaydetti.

Victoria eyaleti yönetimi de, yetkililerle ortaklaşa çalıştıklarını ve olaydan etkilenen insanları en kısa sürede bilgilendirecekleri açıkladı.

Queensland eyaleti yönetiminden bir sözcü tarafından yapılan açıklamada ise eyaletin içişleri bakanlığının, saldırının yol açtığı hasarı telafi etmek için ilgili hukuk şirketi ve verilerin ifşasından etkilenen kamu kurumlarıyla çalışmaya devam ettiği aktarıldı.

Saldırı 40 kamu kurumunu etkiledi

Hacker grubunun nisanda gerçekleştirdiği siber saldırıda İçişleri Bakanlığı, Avustralya Vergi Dairesi, Savunma Bakanlığı ve Avustralya Federal Polisi dahil en az 40 kamu kurumu etkilenmişti.

Ortalama 1,4 terabayt hassas bilginin, 8 Haziran'da "dark web"te yayımladığı iddia edilmişti

ÖNCEKİ HABERLER
Didim açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı
Didim açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bir uçak kırıma uğradı: İniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu
Atatürk Havalimanı'nda bir uçak kırıma uğradı: İniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu
Türkiye'nin konuştuğu 2. el araç satıcısına 300 bin TL ceza kesildi
Türkiye'nin konuştuğu 2. el araç satıcısına 300 bin TL ceza kesildi
Depremzede vatandaşları dolandıran 14 kişi tutuklandı
Depremzede vatandaşları dolandıran 14 kişi tutuklandı
Fenerbahçe Keylor Navas'ı gündemine aldı
Fenerbahçe Keylor Navas'ı gündemine aldı
Çin’de 25 çocuğu zehirleyen ve birini öldüren öğretmen idam edildi
Çin’de 25 çocuğu zehirleyen ve birini öldüren öğretmen idam edildi
Bakan Göktaş, Düzce'de selden etkilenen İçmeler köyünde inceleme yaptı
Bakan Göktaş, Düzce'de selden etkilenen İçmeler köyünde inceleme yaptı
Blinken: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresini uzatmak elzem
Blinken: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresini uzatmak elzem
Milas-Bodrum Havalimanı kavşağında çıkan yangın devam ediyor
Milas-Bodrum Havalimanı kavşağında çıkan yangın devam ediyor
Batılı ülkeler daha fazla Türk savunma sanayi sistemi ithal edecek
Batılı ülkeler daha fazla Türk savunma sanayi sistemi ithal edecek
15 Temmuz için ABD'den flaş karar! İlk kez kabul edildi
15 Temmuz için ABD'den flaş karar! İlk kez kabul edildi
Sinop'ta yangın çıkan evde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Sinop'ta yangın çıkan evde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı