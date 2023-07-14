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Fenerbahçe Keylor Navas'ı gündemine aldı

Fenerbahçe Keylor Navas'ı gündemine aldı

Gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Fenerbahçe, PSG'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği tecrübeli kaleci Keylor Navas'ı gündemine aldı.

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Yeni sezon öncesinde kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'in 36 yaşındaki eldiveni Keylor Navas ile ilgileniyor. Transfer döneminin başından bu yana Domik Livakovic ile ilgilenen Fenerbahçe'nin listesine Kosta Rikalı kaleciyi de dahil ettiği belirtildi.

Yarım sezon Forest'ta oynadı

Sarı-Lacivertlilerin daha önce de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu deneyimli eldiven, geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde 6 aylığına Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a kiralanmıştı. İngiltere'de başarılı maçlar çıkaran Navas, 17 karşılaşmada görev yaptı ve 2 kez kalesini gole kapattı.

Kariyerinde Levante ve Real Madrid formaları da giyen Navas'ın PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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