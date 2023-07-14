Fenerbahçe Keylor Navas'ı gündemine aldı

Gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Fenerbahçe, PSG'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği tecrübeli kaleci Keylor Navas'ı gündemine aldı.

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Yeni sezon öncesinde kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'in 36 yaşındaki eldiveni Keylor Navas ile ilgileniyor. Transfer döneminin başından bu yana Domik Livakovic ile ilgilenen Fenerbahçe'nin listesine Kosta Rikalı kaleciyi de dahil ettiği belirtildi.

Yarım sezon Forest'ta oynadı

Sarı-Lacivertlilerin daha önce de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu deneyimli eldiven, geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde 6 aylığına Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a kiralanmıştı. İngiltere'de başarılı maçlar çıkaran Navas, 17 karşılaşmada görev yaptı ve 2 kez kalesini gole kapattı.

Kariyerinde Levante ve Real Madrid formaları da giyen Navas'ın PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.