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Sinop'ta yangın çıkan evde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sinop'ta yangın çıkan evde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sinop'un Dikmen ilçesinde yangın çıkan evde bir çiftin cesedi bulundu.

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İlçeye bağlı Şeyh Hüseyin köyünde oturan Hayri Danacı'ya ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Yangın, Danacı'nın komşularının ihbarıyla gelen Gerze Belediyesi itfaiye görevlilerince söndürüldü.

Ekiplerce tamamen yanan evde yapılan incelemede, 51 yaşındaki Hayri ve eşi Fatma Danacı'nın cesedi bulundu.

Danacı çiftinin cenazeleri, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Danacı çiftinin damadının gözaltına alındığı öğrenildi.

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