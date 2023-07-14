BIST 6.428
DOLAR 26,16
EURO 29,39
ALTIN 1.645,06
HABER /  SPOR

Polonyalı Jakub Kaluzinski Antalyaspor’da

Polonyalı Jakub Kaluzinski Antalyaspor’da

FTA Antalyaspor Polonyalı Jakub Kaluzinski ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Abone ol

Kırmızı-beyazlıların Burdur MAKÜ Tesisleri’nde gerçekleştirdiği sezon öncesi birinci hazırlık kampı sırasında gerçekleştirilen imza törenine Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Abide Gülel katıldı.

Genç ve gelecek vadediyor

Yeni sezonun ikinci transferini Kaluzinski ile gerçekleştirdiklerini kaydeden Abide Gülel, “Jakub çok genç yaşına rağmen çok başarılı olmuş bir orta saha oyuncusu. Kariyeri boyunca 8’i Ümit Milli olmak üzere 15 kez ülkesinin milli takımında forma giymiş, genç ve gelecek vadeden bir oyuncu. 3+1 yıllık sözleşme yaptık. İlk kez ülkesinin dışında ve altyapısından yetiştiği kulübün dışında bir kulüpte forma giyecek. Güzel bir transfer olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle mutluyuz” dedi.

İlk kez Polonya dışında forma giyecek

21 yaşındaki Jakub Kaluzinski ise Antalyaspor’da olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, “İlk kez Polonya dışında bir ülkede forma giyeceğim. Kısa sürede uyum sağlayacağımı düşünüyorum. Saha içi çalışmaları için de kendimi hazır hissediyorum. Bana gösterilen ilgi ve yönetim kurulumuzun duyduğu güven için teşekkür ediyorum. Bir an önce ligin ve maçların başlaması için sabırsızlandığımı belirtmek istiyorum” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere’den Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a davet!
İngiltere’den Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a davet!
Levent Gültekin'den zehir zemberek yazı! Kılıçdaroğlu istifa etmeyince o istifa kararı aldı
Levent Gültekin'den zehir zemberek yazı! Kılıçdaroğlu istifa etmeyince o istifa kararı aldı
Bakanlık duyurdu paralar yatıyor! Hesaplarınızı kontrol edin
Bakanlık duyurdu paralar yatıyor! Hesaplarınızı kontrol edin
Mehmet Muş, depremzedeler için toplanan miktarı açıkladı! İşte kalem kalem yapılan harcamalar...
Mehmet Muş, depremzedeler için toplanan miktarı açıkladı! İşte kalem kalem yapılan harcamalar...
TUS başvuruları ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM TUS/2 başvuru tarihleri)
TUS başvuruları ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM TUS/2 başvuru tarihleri)
Trabzon'da evinde ölü bulunmuştu! Ardında bıraktığı mektup bulundu
Trabzon'da evinde ölü bulunmuştu! Ardında bıraktığı mektup bulundu
Karavan dansı olay oldu! Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız sosyal medyayı salladı, yorum yağdı!
Karavan dansı olay oldu! Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız sosyal medyayı salladı, yorum yağdı!
Bunun adı mucize: Kafası neredeyse tamamen kopmuştu! Dünya Filistinli Süleyman'ı konuşuyor...
Bunun adı mucize: Kafası neredeyse tamamen kopmuştu! Dünya Filistinli Süleyman'ı konuşuyor...
Mersin'de okuma yazma öğrenen kadınlar sertifikalarını aldı
Mersin'de okuma yazma öğrenen kadınlar sertifikalarını aldı
Almanya işçi olarak nasıl gidilir? Almanya işçi başvuru ekranı…
Almanya işçi olarak nasıl gidilir? Almanya işçi başvuru ekranı…
Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşulları esnetildi! Evlere servis hizmeti durduruldu
Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşulları esnetildi! Evlere servis hizmeti durduruldu
Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisi, eski sevgili ve eski kankasıyla
Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisi, eski sevgili ve eski kankasıyla