Trabzon'da evinde ölü bulunmuştu! Ardında bıraktığı mektup bulundu

TRABZON’un Ortahisar ilçesinde bir kişi evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede bir de mektup buldu.

Abone ol

Ortahisar ilçesinde yaşayan Muammer Turhan (36), evinde ölü bulundu. Turhan’ı tabancayla vurulmuş halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Turhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede bir mektup bulunduğu öğrenildi.