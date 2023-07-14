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Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisi, eski sevgili ve eski kankasıyla

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisi, eski sevgili ve eski kankasıyla

Sosyal medya Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı, eski aşkı ve eski aşkıyla aşk yaşayan küs olduğu arkadaşı Aybüke Pusat'la aynı karede yer aldığı fotoğrafını konuşuyor.

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Şevval Sam'ın oğlu oyuncu Taro Emir Tekin'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 2017 yılında Furkan Andıç ile aşk yaşamaya başlamış ve çiftin ilişkisi 1 yıl sürmüştü.

Ayrılığın ardından Furkan Andıç, Dilan Çiçek Deniz'in arkadaşı Aybüke Pusat ile yeni bir aşka yelken açtı. Dilan Çiçek Deniz ise İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ilişki yaşadı. Evlilik hazırlığı yapan Deniz'in bu birlikteliği de mutlu sonla bitmedi.

Dilan Çiçek Deniz'in yalnızlığı Mert Yazıcıoğlu'nun hayatına girmesiyle son buldu. Ünlü isimler geçtiğimiz günbir markanın Bodrum'da düzenlenen partisinde bir araya geldi.

Taro Emir Tekin, etkinlikten fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Dilan Çiçek Deniz'in küs olduğu Aybüke Pusat, eski sevgilisi Furkan Andıç ve yeni aşkı Mert Yazıcıoğlu'nun aynı karede yer aldığı fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

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