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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'da Japon ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'da Japon ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Japon ve Norveçli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

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Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Endonezya’nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 56. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakanımız Hakan Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile görüştü." ifadesi kullanıldı.

Bakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Dato Seri Erywan Yusof, Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de ayrı ayrı görüşmüştü.

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